Силы обороны Украины поразили НПЗ и военный склад в России: детали от Генштаба

Атака на объекты в России / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Силы обороны Украины в ночь на 23 октября нанесли удары по стратегическим объектам военно-промышленного комплекса России. Под атаку попали нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области и склад боеприпасов в Белгородской области РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Подразделения украинских защитников поразили НПЗ «Рязанский». Это стратегический объект России, задействованный в обеспечении вражеской армии. Зафиксированы взрывы в районе завода и масштабный пожар на территории предприятия.

В Генштабе отметили, что НПЗ «Рязанский» является одним из крупнейших в центральной части России и принадлежит компании «Роснефть». Предприятие способно перерабатывать более 17 млн т нефти в год.

Завод играет важную роль в обеспечении горючим российской армии и логистических цепей ее обеспечения.

«Вывод части производственных мощностей завода из строя снижает возможности российской армии в ведении боевых действий», — объяснили в Генштабе ВСУ.

Этой же ночью украинские ударные беспилотные системы поразили вражеский склад боеприпасов в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области. Цель уничтожена, были видны детонации и взрывы боеприпасов.

К слову, вечером 22 октября прогремела серия взрывов и вспыхнул сильный пожар на российском заводе «Пластмас» в городе Копейск Челябинской области. Завод входит в госкорпорацию «Ростех» и выпускает боеприпасы и взрывчатые вещества. Власти информировали о погибших, раненых и пропавших без вести.