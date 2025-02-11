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Силы обороны Украины поразили НПЗ в Саратовской области: детали от Генштаба

Силы обороны Украины поразили НПЗ в Саратовской области: детали от Генштаба

Атаки на российские НПЗ / Иллюстративное фото / Фото: ТСН.ua

Предприятие задействовано в обеспечении российской армии.

Силы обороны Украины в ночь на 11 февраля поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, осуществляющий комплексную переработку нефти.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Российский НПЗ поразили подразделения Сил беспилотных систем, Главного управления разведки, Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются", – говорится в заявлении Генштаба.

Там отметили, что этот НПЗ преимущественно производит бензины, мазут, дизельное топливо. Всего – более 20 видов нефтепродуктов. Предприятие задействовано в обеспечении российской армии.

Напомним, ранее удар по Саратовскому НПЗ подтвердил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Этот завод – один из ключевых объектов топливной инфраструктуры России и играет немаловажную роль в обеспечении армии топливом.

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