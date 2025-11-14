Силы обороны Украины поразили порт "Новороссийск" и не только: яркое видео

Порт «Новороссийск» в Краснодарском крае России / © Getty Images

СБУ и другие Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября поразили порт «Новороссийск» в России и позиции зенитно-ракетного комплекса С-300/400 на территории воинской части в одноименном городе.

Об этом сообщили источники ТСН.ua в СБУ.

Спецоперацию устроили спецназовцы СБУ «Альфа» совместно с бойцами ГУР Минобороны, Силами спецопераций ВСУ, Госпогранслужбой, береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС и другими составляющими Сил обороны Украины.

Удалось поразить нефтяной терминал морского порта «Новороссийск» (Краснодарский край России). Этот порт — второй по величине центр экспорта нефти в России и важный логистический узел для экспорта нефтепродуктов по Черному морю.

В результате атаки повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. На нефтетерминале продолжается сильный пожар.

Кроме того, в Новороссийске подтверждено попадание по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300/400 на территории воинской части 1537. После «прилетов» была зафиксирована мощная детонация.

«Каждый пораженный НПЗ или нефтетерминал — это минус миллионы долларов для военной машины кремля. Мы и дальше будем лишать агрессора ресурсов, пока он не потеряет способность вести эту войну», — сообщил источник в СБУ.

Видео поражения нефтяного терминала в порту «Новороссийск»

Напомним, в ночь на 14 ноября россияне заявляли, что Краснодарский край РФ находился под массированной атакой дронов. Взрывы раздавались в Геленджике, Анапе, Туапсе и Новороссийске. В последнем возник масштабный пожар на нефтебазе в комплексе «Шесхарис».

По данным Reuters, Россия остановила экспорт нефти из порта «Новороссийск» после атаки украинских дронов 14 ноября. Компания «Транснефть» приостановила поставки нефти в порт. Российские чиновники подтвердили, что беспилотники повредили пришвартованное судно, жилые дома и нефтебазу в этом ключевом экспортном пункте.