Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов окупантов: детали от Генштаба

Наши бойцы продолжают уничтожать врага, его технику и военную инфраструктуру.

Второй раз за неделю беспилотники Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области РФ. В этот раз в ночь на 21 января.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Какие последствия

По данным Генштаба, в результате удара горят резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми оккупанты обеспечивают российские войска. Предприятие принадлежит одной из крупнейших российских государственных корпораций "Роснефть".

"Кроме того, Силы обороны, в частности Силы беспилотных систем и Силы спецопераций ВСУ, поразили инфраструктуру АО "Смоленский авиационный завод" в Смоленской области РФ, где модернизируются и производятся боевые самолеты. Зафиксированы взрывы на территории авиазавода", — отметили в ведомстве.

Также продолжается поражение пунктов управления русской оккупационной армии. В частности, нанесен удар по командному пункту 29 общевойсковой армии РФ во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Есть информация о взрывах и задымлениях в районе цели.

Результаты ушибов уточняются.

"Целенаправленная и систематическая боевая работа с целью усиления эффекта от санкционного давления по важным объектам российских захватчиков будет продолжаться до прекращения вооруженной агрессии РФ против нашей страны", — подытожили в ГШ.

Ранее в ISW отметили, что украинские удары по целям российской оборонно-промышленной базы (ОПБ) влияют на боеспособность российских сил. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 20 января заявил, что украинские удары по военным объектам России существенно нарушили способность армии РФ поддерживать высокую интенсивность боевых действий.

Читайте также: