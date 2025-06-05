Силы обороны Украины поразили установки "Искандер" в Брянской области РФ: появилось видео

Поражены установки ОТРК «Искандер» / © скриншот с видео

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Подразделения ВСУ, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими Сил обороны, нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в соцсетях.

«Подразделение 26 ракетной бригады российских войск, из района города Клинцы Брянской области РФ, пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву. Благодаря эффективной разведке и в результате слаженной работы подразделений Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины цели успешно поражены. Одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две — с большой вероятностью получили повреждения», — говорится в сообщении.

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Результаты поражения уточняются.

«Эффективная и своевременная боевая работа украинских защитников позволила избежать жертв среди гражданского населения», — уточнили в Генштабе ВСУ.

Дата публикации 10:37, 05.06.25 Количество просмотров 18 Силы обороны поразили в Брянской области РФ установки ОТРК "Искандер"