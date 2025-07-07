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Силы обороны Украины поразили завод по производству боеприпасов в Подмосковье: какие последствия
Был поражен «Краснозаводской химический завод», являющийся частью военно-промышленного комплекса РФ.
Силы обороны Украины в ночь на 7 июля поразили АО «Краснозаводской химический завод» в Московской области России.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
«В рамках снижения возможностей противника по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, в ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение АО „Краснозаводской химический завод“, что в Московской области рф», — говорится в заявлении.
Атакованное предприятие производит пиротехнические средства и боеприпасы, в частности термобарические боевые части для беспилотников типа «Шахед».
Генштаб проинформировал о серии взрывов в районе города Краснозаводск и движении пожарной техники в соседних населенных пунктах.
Результаты огневого поражения уточняются.
Напомним, россияне заявили о взрывах в Подмосковье в ночь на 7 июля. Телеграм-каналы информировали, что это мог быть атакован дронами Краснозаводской химический завод.
К слову, источники ТСН.ua в ГУР Минобороны Украины сообщили, что дальнобойные дроны военной разведки поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае России.