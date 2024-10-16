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Силы обороны Украины сообщили, сколько сегодня было сбито вражеских дронов

Силы обороны Украины сообщили, сколько сегодня было сбито вражеских дронов

"Дроны-драконы" ВСУ / Фото: скриншот с видео

Силы обороны Украины уничтожили 17 вражеских дронов, еще четыре были локационно потеряны.

Силы обороны Украины уничтожили 17 вражеских беспилотников в небе над страной, еще четыре потеряны локационно.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 13:00 ударных БПЛА в воздушном пространстве не зафиксировано... Всего в ночь на 16 октября 2024 года сбито 68 из 136 запущенных ударных БПЛА, 64 потеряно локационно, 2 вернулись в Россию, 2 попали", — говорится в сообщении.

Напомним, снайпер ССО точным выстрелом из стрелкового оружия сбил разведывательный российский беспилотник ZALA.

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