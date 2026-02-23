ТСН в социальных сетях

Война
555
Силы обороны Украины ударили по флоту РФ в Крыму и устроили врагу "черный день" в двух областях

Украинские защитники поразили вражеские район сосредоточения ракетного подразделения, логистические объекты и пункты управления.

Ирина Лабьяк
Одна из вражеских целей, которую поразили Силы обороны Украины

Одна из вражеских целей, которую поразили Силы обороны Украины / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Дополнено новыми материалами

Силы обороны Украины провели масштабную операцию по ликвидации военных объектов российской армии в оккупированном в Крыму, в Донецкой и Николаевской областях. Главной целью стал ракетный дивизион Черноморского флота РФ, имевший на вооружении комплексы «Бастион».

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В Крыму 23 февраля был поражен район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады российского Черноморского флота, которая находится на вооружении с береговыми ракетными комплексами «Бастион».

Факт поражения целей подтвержден, данные о потерях противника сейчас уточняются.

В районе населенного пункта Нижняя Крынка на оккупированной территории Донецкой области уничтожен склад боеприпасов российских войск из состава группировки «Юг». В районе населенного пункта Большая Новоселка поражен склад материально-технического обеспечения оккупантов.

Кроме того, вблизи населенного пункта Покровка на оккупированной территории Николаевской области нанесен удар по пункту управления БпЛА десантно-штурмового полка противника.

Информация о потерях врага и окончательных масштабах нанесенного ущерба уточняется.

Напомним, накануне Силы обороны Украины поразили в Крыму два пограничных сторожевых корабля РФ проекта 22460 «Охотник», которые подчинены береговой охране ФСБ. Как отметил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, эти суда по размерам и возможностям близки к корветам и привлекались к охране Крымского моста. Несмотря на активное применение врагом РЭБ и попытки прятать габаритные корабли от ударов, цели были достигнуты. Сейчас степень повреждений уточняется, поскольку полное уничтожение таких сложных систем является непростой задачей.

555
