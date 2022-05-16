Силы обороны Украины уничтожили полевой склад боеприпасов врага в Херсонской области — Генштаб

Состав боеприпасов размещался в районе села Давыдов Брид.

Силы обороны Украины произвели огневое поражение полевого склада боеприпасов противника в районе населенного пункта Давыдов Брод.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

Село Давыдов Брод расположено в Великоалександровской поселковой общине Бериславского района Херсонской области.

Напомним, в Херсонской и Николаевской областях российские оккупанты не ведут наступательные действия, а продолжают укрепляться на позициях. Украинские ракетно-артиллерийские подразделения вместе с авиацией нанесли более 100 ударов по позициям военных преступников РФ. В результате чего на Херсонщине в Чернобаевке уничтожили склад боеприпасов, а также 75 оккупантов и почти 20 единиц техники.

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