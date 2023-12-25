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Силы обороны уничтожили 22 беспилотника и две ракеты на юге: первые подробности

Силы обороны уничтожили 22 беспилотника и две ракеты на юге: первые подробности

Россияне выпустили ракеты и беспилотники / Фото: Associated Press

В Одессе повреждена припортовая инфраструктура.

В ночь на 25 декабря россияне выпустили ракету Х-59 в направлении Кропивницкого и ракету Х-31П в направлении Черноморска на Одесчине. Обе ракеты уничтожили украинские защитники, а также сбили 22 дрона, летевших в направлении южных областей Украины.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

Кроме того, ПВО уничтожила 17 дронов в Одесской области, два беспилотника на Херсонщине, по одному — в Николаевской и Кировоградской.

Обломки дрона повредили технические помещения в припортовой инфраструктуре Одессы, а в Раздельнянском районе обломки повредили недействующее админздание и складское помещение законсервированного объекта. Люди не пострадали, а пожар ликвидировали.

В Бериславском районе Херсонщины не удалось избежать попадания — в складских помещениях вспыхнул уже ликвидированный пожар.

Ранее Генштаб сообщил, что россияне выпустили в сторону Украины ударные дроны. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 29 ударных БПЛА уничтожены.

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