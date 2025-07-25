Силы обороны уничтожили более полусотни российских БПЛА во время ночной атаки

Работа ПВО

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В ночь на пятницу, 25 июля, страна-агрессор Россия атаковала Украину 63 средствами воздушного нападения: двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области РФ и 61-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Приморско-Ахтарск.

Об этом говорится в сообщении Воздушных Сил в Telegram.

«По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны», — говорится в сообщении.

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Зафиксировано попадание семи беспилотников в четырех локациях, падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова боевым дроном типа «Черника».