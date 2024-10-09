На территории России уничтожена база вражеских "Шахедов": что известно — Генштаб

Там хранилось около 400 ударных дронов.

В среду, 9 октября, Силы обороны Украины успешно поразили базу хранения БПЛА "Шахед" вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В операции была задействована ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и подразделения Службы безопасности Украины.

“По имеющейся информации там хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация”, — говорится в сообщении.

В Генштабе не уточнили, какое оружие было применено для уничтожения вражеского склада ударных дроныв-камыкадзе.

Напомним, в ночь на 9 октября подразделения Сил обороны Украины атаковали 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления российского Минобороны в Брянской области. На территории объекта, близ Карачево, произошли мощные взрывы.

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