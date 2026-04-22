Силы обороны вложили прямо в "сердце" флота РФ в Крыму и ряд стратегических объектов Кремля

Силы обороны Украины продолжают методически уничтожать командную инфраструктуру российского агрессора. В течение 21 апреля и в ночь на 22 апреля украинские подразделения атаковали ряд стратегически важных целей как на временно оккупированных территориях, так и непосредственно в регионах России.

Об этом сообщает Генштаб.

Одной из ключевых целей стал пункт управления движением военных кораблей Черноморского флота РФ под названием «Стрелецкий». Объект расположен во временно оккупированном Севастополе. Успешное поражение этой локации существенно усложняет координацию действий вражеских судов в акватории Крыма.

«Силы обороны Украины продолжают принимать меры по снижению наступательного потенциала российских оккупантов и прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины», — говорится в сообщении.

Охота на «глаза» врага

Кроме морского компонента под удар попали многочисленные пункты управления беспилотными летательными аппаратами. В частности:

В районах населенных пунктов Коровяковка и Теткино Курской области РФ поражены пункты управления БПЛА.

В Харьковской области под огонь попал пункт управления БпЛА «Молния» в районе Добролюбовки.

В районе Вязового Белгородской области РФ поражен пункт управления подразделения окупантов.

Также поражения зафиксированы вблизи Затишье на временно оккупированной Донбассе и возле населенного пункта Высокое в Белгородской области.

Кроме того, украинские воины накрыли огнем место сосредоточения живой силы окупантов в районе населенного пункта Графское Донецкой области.

В настоящее время масштабы нанесенного врагу ущерба и окончательные потери противника уточняются.

Напомним, ранее издание The Telegraph писало, что Украина нанесла один из самых мощных ударов по российской нефтяной инфраструктуре, что существенно ударило по доходам Кремля на фоне выгодной для Москвы конъюнктуры из-за войны на Ближнем Востоке.

Также, после удара беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу «Роснефти» в российском городе Туапсе столб черного дыма растянулся на более чем 150 км.