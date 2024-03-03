Силы обороны выполняют свою работу: Братчук о ночных взрывах в Крыму

Оккупанты перекрыли движение по трассе в районе Феодосии.
Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук прокомментировал ночную "бавовну" в Феодосии. Он отметил, что Силы обороны выполняют свою работу, ведь у Украины появились инструменты огневого поражения.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Я думаю, этот "хирургический набор" будет расширять свою номенклатуру, увеличиваться и результатов будет все больше, они будут лучше. Я бы сказал, что это не бавовна, а сбор определенного урожая. Конечно, основная ситуация будет развиваться и дальше, и стратегия по временно оккупированному Крыму – это результат работы всех составляющих сил обороны – и Воздушных сил, и соответствующих специализированных структур. Что касается Феодосии – когда будет громко в Одессе, будет громко и в Севастополе", — говорит Братчук.
Он также добавил, что ВСУ уничтожает соответствующие логистические пункты противника.
Напомним, в ночь на 3 марта в Феодосийском районе прогремели взрывы.
Оккупанты перекрыли движение по трассе в районе Феодосии.
Читайте также ведущие новости дня:
- Загадочная смерть мужчины после визита в ТЦК в Тернопольской области: соседи рассказали об удивительных обстоятельствах
- Военный оставил цветы на вокзале, потому что думал, что девушка его бросила: чем закончилась история, затронувшая украинцев
- Астролог рассказал о планах РФ захватить большой город и назвал год победы Украины