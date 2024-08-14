Силы обороны взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области: карта и фото

Силы обороны продолжают наступление в Курской области. Бойцам удалось взять под контроль еще одно село.

Украинским военным удалось занять еще один населённый пункт в Курской области РФ. Речь идет о селе Плехово.

Об этом сообщает боец Вооруженных сил Украины (3 ОШБ) Владислав "Дацик".

"Плеховое на Курщине под контролем ВСУ", — написал военный в своем Telegram.

Село Плехово в Курской области РФ под контролем ВСУ

Отмечается, что взятие населенного пункта открывает ВСУ дорогу на юг Курской области.

Украинские военные в селе Плехово в Курской области РФ/Фото: Telegram-канал "Я ШТУРМОВИК".

Украинские военные в селе Плехово в Курской области РФ/Фото: Telegram-канал "Я ШТУРМОВИК".

По информации российских так называемых "военкоров", основное наступление ВСУ за минувшие сутки проходило на южном крае Суджанского района. Так, украинские войска по-прежнему держат под контролем Суджу.

Напомним, президент Владимир Зеленский после разговора с главкомом ВСУ Александром Сырским сообщил, что под контролем Украины находятся 74 населенных пункта России.

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