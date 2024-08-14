Силы обороны взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области: карта и фото

Силы обороны продолжают наступление в Курской области. Бойцам удалось взять под контроль еще одно село.
Украинским военным удалось занять еще один населённый пункт в Курской области РФ. Речь идет о селе Плехово.
Об этом сообщает боец Вооруженных сил Украины (3 ОШБ) Владислав "Дацик".
"Плеховое на Курщине под контролем ВСУ", — написал военный в своем Telegram.
Отмечается, что взятие населенного пункта открывает ВСУ дорогу на юг Курской области.
По информации российских так называемых "военкоров", основное наступление ВСУ за минувшие сутки проходило на южном крае Суджанского района. Так, украинские войска по-прежнему держат под контролем Суджу.
Напомним, президент Владимир Зеленский после разговора с главкомом ВСУ Александром Сырским сообщил, что под контролем Украины находятся 74 населенных пункта России.
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