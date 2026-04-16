Силы обороны взяли в "кольцо" логистику врага под Донецком: что происходит (видео)

Логистические пути врага вокруг Донецка, которые взяли под огневой контроль украинские дроны

Пилоты ударных дронов 1-го корпуса Нацгвардии «Азов» взяли под огневой контроль логистические пути российских войск вокруг оккупированного Донецка. Теперь каждая военная цель врага на трассах находится под прицелом ударных дронов.

Об этом сообщил 1-й корпус НГУ «Азов».

Операторы ударных беспилотников ведут охоту на российские логистические маршруты в глубине операционной зоны. Под контролем дронов находятся все ключевые пути вокруг Донецка.

Зугрэс, Андреевка, Старобешево, Горловка, Лисичанск, а также Донецкая кольцевая дорога — активность БпЛА на этих направлениях демонстрирует слабость российской системы контроля воздушного пространства.

«Не так давно оккупанты чувствовали там себя в полной безопасности. Но отныне все военные цели, которые будут двигаться по дорогам вокруг Донецка, будут уничтожаться», — отметили украинские защитники.

В 1-м корпусе отметили: безопасного тыла для российских сил больше не существует — избежать поражения или надежно спрятаться невозможно.

Дата публикации 13:15, 16.04.26

Оккупанты усилили наступление на фронте, пользуясь погодой: самыми горячими точками остаются Покровское, Лиманское, Александровское и Константиновское направления. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские войска ведут активную оборону для перехвата инициативы, что позволило в марте вернуть контроль над почти 50 кв. км территорий. Несмотря на численное преимущество врага, Силы обороны выигрывают за счет качества боев и системно уничтожают военные и промышленные объекты в тылу РФ.

В конце марта российские захватчики пытались активизировать наступление на Лиманском направлении, бросив в бой значительные силы, однако украинские защитники быстро погасили этот импульс. Глава пункта управления БпЛА подразделения KRAKEN Даниил Положухно сообщил, что после первых неудачных попыток враг понес болезненные потери и сейчас существенно замедлил свои действия, не достигнув значительных успехов.