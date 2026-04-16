ТСН в социальных сетях

Силы обороны взяли в "кольцо" логистику врага под Донецком: что происходит (видео)

«Азов» превращает некогда безопасный тыл врага в зону постоянного огневого поражения.

Ирина Лабьяк
Логистические пути врага вокруг Донецка, которые взяли под огневой контроль украинские дроны

Логистические пути врага вокруг Донецка, которые взяли под огневой контроль украинские дроны

Пилоты ударных дронов 1-го корпуса Нацгвардии «Азов» взяли под огневой контроль логистические пути российских войск вокруг оккупированного Донецка. Теперь каждая военная цель врага на трассах находится под прицелом ударных дронов.

Об этом сообщил 1-й корпус НГУ «Азов».

Операторы ударных беспилотников ведут охоту на российские логистические маршруты в глубине операционной зоны. Под контролем дронов находятся все ключевые пути вокруг Донецка.

Зугрэс, Андреевка, Старобешево, Горловка, Лисичанск, а также Донецкая кольцевая дорога — активность БпЛА на этих направлениях демонстрирует слабость российской системы контроля воздушного пространства.

«Не так давно оккупанты чувствовали там себя в полной безопасности. Но отныне все военные цели, которые будут двигаться по дорогам вокруг Донецка, будут уничтожаться», — отметили украинские защитники.

В 1-м корпусе отметили: безопасного тыла для российских сил больше не существует — избежать поражения или надежно спрятаться невозможно.

Война в Украине — какая ситуация на фронте

Оккупанты усилили наступление на фронте, пользуясь погодой: самыми горячими точками остаются Покровское, Лиманское, Александровское и Константиновское направления. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские войска ведут активную оборону для перехвата инициативы, что позволило в марте вернуть контроль над почти 50 кв. км территорий. Несмотря на численное преимущество врага, Силы обороны выигрывают за счет качества боев и системно уничтожают военные и промышленные объекты в тылу РФ.

В конце марта российские захватчики пытались активизировать наступление на Лиманском направлении, бросив в бой значительные силы, однако украинские защитники быстро погасили этот импульс. Глава пункта управления БпЛА подразделения KRAKEN Даниил Положухно сообщил, что после первых неудачных попыток враг понес болезненные потери и сейчас существенно замедлил свои действия, не достигнув значительных успехов.

Дата публикации
Количество просмотров
32
