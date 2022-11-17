Силы обороны за сутки поразили 17 мест сосредоточения оккупантов — Генштаб

ВСУ по разным направлениям сбили 2 крылатые ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 5 БпЛА Shahed 136.

Силы обороны Украины за текущие сутки поразили 17 мест сосредоточения российских захватчиков.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 17 ноября в Facebook.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 3 пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов и 3 других важных объекта противника", — говорится в сообщении.

Кроме того, за эти сутки Силы обороны Украины на разных направлениях сбили 2 крылатые ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 5 БпЛА Shahed 136.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В то же время вражеские войска совершали обстрелы на Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Криворожском и Херсонском направлениях.

Напомним, оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 25 ракетных ударов.

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