Силы обороны за сутки уничтожили 10 российских ВРГ: Гуменюк о ситуации на юге

Силы обороны Юга за сутки 18 августа уничтожили 10 лодок российских диверсионно-разведывательных групп, а также крупнокалиберную пушку и 5 единиц автобронетанковой техники.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что Силы обороны проводят мощную контрбатарейную борьбу.

"Это попытки окупантов маневрировать между островами. Они почти все гражданские, переоборудованы под диверсионно-разведывательные группы. 40 окупантов пошли по курсу "русского военного корабля", одна крупнокалиберная пушка и 5 единиц автобронетанковой техники", — рассказала она.

По словам Гуменюк, в настоящее время Силы обороны маневрируют, прежде всего, левым берегом, чтобы обеспечить безопасность защитникам.

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"Поэтому пока контрбатарейная борьба для того, чтобы вычистить все запасы вот таких маневровых лодок, которые еще могут наносить ущерб нашим подразделениям. Поэтому сначала уничтожаем их, а потом идем сами", — сообщила представитель ОК "Юг".

Также она добавила, что в пятницу вечером захватчики вывели на дежурство в Черное море надводный ракетоноситель, снаряженный восемью ракетами "Калибр".

"Вероятно, это был отвлекающий маневр, потому что атака произошла позже на северном направлении, дроны Shahed запускались "где-то из Курского направления", — заметила спикер.

Ночь на 19 августа, добавила Гуменюк, прошла очень неспокойно, потому что враг пытается наращивать обстрелы.

"На фоне того, что не хватает им снарядов и есть проблемы с логистикой, они пытаются давить на мирное население. За минувшие боевые сутки 10 населенных пунктов в нашей зоне ответственности были под обстрелами, некоторые — неоднократно. Пять человек ранены, один гражданский лицо погибло", — говорится в сообщении.

Враг продолжает мощно и прицельно обстреливать жилые кварталы, в частности, на Херсонщине.

Добавим, сегодня ночью, 19 августа, во время воздушной тревоги, российские кафиры снова нанесли удары по Хмельницкой области.

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