Силы обороны за сутки уничтожили 10 российских ВРГ: Гуменюк о ситуации на юге

Также ВСУ "отминусовали" 40 оккупантов.
Силы обороны Юга за сутки 18 августа уничтожили 10 лодок российских диверсионно-разведывательных групп, а также крупнокалиберную пушку и 5 единиц автобронетанковой техники.
Об этом сообщила начальница объединенного координационного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
Она отметила, что Силы обороны проводят мощную контрбатарейную борьбу.
"Это попытки окупантов маневрировать между островами. Они почти все гражданские, переоборудованы под диверсионно-разведывательные группы. 40 окупантов пошли по курсу "русского военного корабля", одна крупнокалиберная пушка и 5 единиц автобронетанковой техники", — рассказала она.
По словам Гуменюк, в настоящее время Силы обороны маневрируют, прежде всего, левым берегом, чтобы обеспечить безопасность защитникам.
"Поэтому пока контрбатарейная борьба для того, чтобы вычистить все запасы вот таких маневровых лодок, которые еще могут наносить ущерб нашим подразделениям. Поэтому сначала уничтожаем их, а потом идем сами", — сообщила представитель ОК "Юг".
Также она добавила, что в пятницу вечером захватчики вывели на дежурство в Черное море надводный ракетоноситель, снаряженный восемью ракетами "Калибр".
"Вероятно, это был отвлекающий маневр, потому что атака произошла позже на северном направлении, дроны Shahed запускались "где-то из Курского направления", — заметила спикер.
Ночь на 19 августа, добавила Гуменюк, прошла очень неспокойно, потому что враг пытается наращивать обстрелы.
"На фоне того, что не хватает им снарядов и есть проблемы с логистикой, они пытаются давить на мирное население. За минувшие боевые сутки 10 населенных пунктов в нашей зоне ответственности были под обстрелами, некоторые — неоднократно. Пять человек ранены, один гражданский лицо погибло", — говорится в сообщении.
Враг продолжает мощно и прицельно обстреливать жилые кварталы, в частности, на Херсонщине.
Добавим, сегодня ночью, 19 августа, во время воздушной тревоги, российские кафиры снова нанесли удары по Хмельницкой области.
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