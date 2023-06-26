Силы обороны зачистили западный берег канала Северский Донец-Донбасс — Сырский

ВСУ продолжают освобождать украинские территории от захватчиков.

Вооруженные силы обороны Украины зачистили плацдарм российских окупантов на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По его словам, военным 1 роты 1 механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады удалось разгромить третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

"Нашим воинам удалось зачистить плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс", – написал Сырский.

Добавим , украинские военные взяли под контроль Ровнополье на Донетчине.

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