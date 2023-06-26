Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Силы обороны зачистили западный берег канала Северский Донец-Донбасс — Сырский

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1343
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Силы обороны зачистили западный берег канала Северский Донец-Донбасс — Сырский

Вооруженные силы обороны Украины зачистили плацдарм российских окупантов / Фото: facebook.com/ato.news

ВСУ продолжают освобождать украинские территории от захватчиков.

Вооруженные силы обороны Украины зачистили плацдарм российских окупантов на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По его словам, военным 1 роты 1 механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады удалось разгромить третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

"Нашим воинам удалось зачистить плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс", – написал Сырский.

Добавим , украинские военные взяли под контроль Ровнополье на Донетчине.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1343
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация