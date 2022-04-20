Силы ООС на Донбассе отбили 9 атак оккупантов и уничтожили немало их техники и оружия

Силы ООС на Донбассе отбили 9 атак оккупантов и уничтожили немало их техники и оружия

В течение 20 апреля украинские военные в зоне ООС на Донбассе успешно отразили 9 атак российских войск и нанесли им урон.

Украинские защитники продолжают защищать государство на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

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В частности, украинские военные уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс, танк, артиллерийскую систему, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами.

Кроме того, в небе над Донбассом подразделения противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету и три беспилотника типа "Орлан-10".

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" – отметили в штабе ООС.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия планирует полностью установить контроль над Луганской и Донецкой областями и ради этого перебрасывает в Украину дополнительные подразделения оккупантов.

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