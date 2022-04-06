Силы ООС на Донбассе отразили 9 атак оккупантов: уничтожили вражеские самолеты, ряд бронетехники и оружие

Украинские войска держат оборону на донецком и луганском направлениях.
Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение 6 апреля успешно отразили девять атак российских войск на Донбассе и нанесли потери оккупантам.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Украинские защитники уничтожили:
- 6 танков,
- 5 единиц бронированной техники,
- 6 единиц автомобильной техники,
- 4 артиллерийские системы противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага.
"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" – заверили в штабе ООС.
Напомним, 6 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска продолжают подготовку к наступательной операции на востоке Украины для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.
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