Силы ООС на Донбассе отразили 9 атак оккупантов: уничтожили вражеские самолеты, ряд бронетехники и оружие

Силы ООС на Донбассе отразили 9 атак оккупантов: уничтожили вражеские самолеты, ряд бронетехники и оружие

Украинские войска держат оборону на донецком и луганском направлениях.

Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение 6 апреля успешно отразили девять атак российских войск на Донбассе и нанесли потери оккупантам.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Украинские защитники уничтожили:

6 танков,

5 единиц бронированной техники,

6 единиц автомобильной техники,

4 артиллерийские системы противника.

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" – заверили в штабе ООС.

Напомним, 6 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска продолжают подготовку к наступательной операции на востоке Украины для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

"Они занимают Донбасс", - Владимир Зеленский о нынешних действиях России

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