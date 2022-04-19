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Силы ООС отбили 10 атак врага: уничтожили 12 танков, самолет и другую технику оккупантов

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Силы ООС отбили 10 атак врага: уничтожили 12 танков, самолет и другую технику оккупантов

Операция объединенных сил / Facebook

Украинские защитники успешно дают отпор врагу на востоке Украины.

Украинские силы Операции Объединенных сил отбили 10 атак российских захватнических войск.

Об этом идет речь в сообщении Операции объединенных сил в Facebook.

Украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны на востоке Украины сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.

"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам. Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" – говорится в сообщении.

Напомним, перед российскими оккупантами стоит задача захватить украинские территории в границах Донецкой и Луганской областей, чтобы объявить о своей победе. Советник руководителя ОП убежден, что захватчикам не удастся достичь своих целей.

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