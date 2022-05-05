Силы ООС отбили 11 атак российских оккупантов: уничтожены десятки единиц техники

В течение 5 мая украинские военные из группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак российских оккупантов и нанесли им существенные потери.

В целом, украинские войска на Донецком и Луганском направлениях продолжают защищать государство.

Об этом сообщили в штабе ООС.

В частности, украинские защитники уничтожили восемь танков, 11 единиц боевой бронированной и пять единиц автомобильной техники врага.

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили семь беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" – говорится в сообщении.

Напомним, в течение суток, 5 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили две атаки.

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