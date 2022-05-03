Силы ООС отбили 12 атак российских оккупантов: уничтожены десятки единиц техники

В течение 3 мая украинские военные в зоне ООС успешно отбили 12 атак российских оккупантов и нанесли им немалые потери.

Украинские войска продолжают держать оборону и на Донецком, и на Луганском направлениях.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

В частности, украинским защитникам удалось уничтожить:

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6 танков

5 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО)

15 единиц боевой бронированной техники и 9 автомобилей неприятеля.

В то же время подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и ликвидировали три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, между тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты в течение суток совершили три атаки.

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