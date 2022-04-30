Силы ООС отбили девять атак оккупантов, уничтожили два самолета и еще десятки их техники

Силы ООС отбили девять атак оккупантов, уничтожили два самолета и еще десятки их техники

Украинские бойцы Операции объединенных сил в течение 30 апреля успешно отбили девять атак российских войск и нанесли им немалые потери, в частности, уничтожили два самолета Су-25.

Украинские защитники продолжают защищать государство на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Украинские защитники уничтожили восемь танков оккупантов, одну артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники, одну боевую специальную машину и пять автомобилей врага, среди них – два топливозаправщика.

В то же время подразделения ПВО в небе над Донбассом сбили два самолета Су-25 и четыре беспилотника типа "Орлан-10".

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили 30 апреля, что украинские войска отбили у оккупантов четыре населенных пункта Харьковской области.

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