Силы ООС отбили девять атак оккупантов, уничтожили два самолета и еще десятки их техники

Украинские бойцы Операции объединенных сил в течение 30 апреля успешно отбили девять атак российских войск и нанесли им немалые потери, в частности, уничтожили два самолета Су-25.
Украинские защитники продолжают защищать государство на Донецком и Луганском направлениях.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Украинские защитники уничтожили восемь танков оккупантов, одну артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники, одну боевую специальную машину и пять автомобилей врага, среди них – два топливозаправщика.
В то же время подразделения ПВО в небе над Донбассом сбили два самолета Су-25 и четыре беспилотника типа "Орлан-10".
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили 30 апреля, что украинские войска отбили у оккупантов четыре населенных пункта Харьковской области.
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