Силы ООС отразили ряд атак российских оккупантов: уничтожены десятки единиц техники

В течение 22 апреля украинские военные в зоне ООС успешно отразили восемь атак российских оккупантов и нанесли им немалые потери.
Украинские войска продолжают держать оборону и на Донецком, и на Луганском направлениях.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
В частности, украинские защитники уничтожили девять российских танков, три артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик.
В то же время подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!" – отметили в штабе ООС.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что 22 апреля на востоке Украины российские войска проводили штурмовые действия в направлении Славянска, Новотошкивского и Попасной.
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