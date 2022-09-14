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Силы ПВО испугали российскую авиацию и не разрешили ракетами обстрелять Одесщину — Братчук

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Силы ПВО испугали российскую авиацию и не разрешили ракетами обстрелять Одесщину — Братчук

Фото: defence-ua.com

Украинские защитники не разрешили российским оккупантам ракетами обстрелять Одесщину.

Система ПВО предупредительными действиями отразила атаку российской авиации.

Об этом сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Одещина. Силы ПВО своими упреждающими действиями не дали возможности вражеской авиации нанести ракетный удар по региону", — сообщил Братчук.

Напомним, российские оккупанты в среду, 14 сентября, ракетами обстреляли Украину. Ракетные удары оккупанты нанесли во время последней воздушной тревоги.

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