Силы ПВО испугали российскую авиацию и не разрешили ракетами обстрелять Одесщину — Братчук

Украинские защитники не разрешили российским оккупантам ракетами обстрелять Одесщину.

Система ПВО предупредительными действиями отразила атаку российской авиации.

Об этом сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Одещина. Силы ПВО своими упреждающими действиями не дали возможности вражеской авиации нанести ракетный удар по региону", — сообщил Братчук.

Напомним, российские оккупанты в среду, 14 сентября, ракетами обстреляли Украину. Ракетные удары оккупанты нанесли во время последней воздушной тревоги.

Читайте также: