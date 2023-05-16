Силы ПВО "минуснули" вражеский дрон в небе над Черкасчиной (фото)

К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Силы ПВО сбили российский дрон на Черкасчине в ночь на 16 мая, когда враг пытался атаковать область.

Об этом в Сети сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, добавив фото, очевидно, с места сбития БПЛА.

"Наши защитники минувшей ночью, как всегда, круто поработали. Враг пытался нанести удар по территории нашей области. Однако силы ПВО успешно "минуснули" беспилотник противника", — говорится в заявлении Табурца.

Он отметил, что обошлось без пострадавших и разрушений.

В Черкасской области ПВО сбила российский беспилотник/Фото: Telegram-канал Игоря Табурца

Напомним, во время масштабной воздушной тревоги в Украине в ночь на 16 мая в Черкасской области прозвучали звуки взрывов.

Ночная атака ракетами и дронами по Украине

Российские оккупанты в ночь на 16 мая атаковали Украину ракетами и дронами с северного, южного и восточного направлений. Силы ПВО сбили 18 ракет разных типов и девять беспилотников врага.

Так, захватчики устроили исключительную по плотности атаку по Киеву, выпустив по городу ракеты и дроны. Все они были уничтожены, однако обломки нанесли повреждения в нескольких районах столицы и ранили людей.

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