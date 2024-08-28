ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 на Донеччине (видео)

В бригаде заверили, что теперь "одной проблемой для нашей пехоты меньше".
Бойцы подразделения ПВО 28-й отдельной механизированной бригады поразили российский штурмовик Су-25 и сняли этот момент на видео.
Об этом бойцы 28-й ОМБр сообщили в своем телеграм-канале.
"Вечного полета", – как говорят некоторые вражеские блогеры. Воины подразделения ПВО 28-й ОМБр поразили российский штурмовик СУ-25!" – говорится в заявлении бригады.
Там добавили, что судьба экипажа пораженного самолета пока неизвестна, в то же время заверили, что теперь "одной проблемой для нашей пехоты меньше".
К слову, ранее в ГПСУ показали, как их дронари бригады "Месть" "кошмарят" российских оккупантов в Луганской области.
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