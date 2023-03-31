Силы ПВО сбили 9 из 10 вражеских дронов за ночь: в Генштабе рассказали о новостях с фронта

Россияне за последнюю атаку запустили 9 ракет С-300 по гражданской инфраструктуре города Харьков. Кроме этого, оккупанты ударили по Украине десятью БПЛА "Шахед-136". Силы ПВО уничтожили 9 вражеских дронов.

Об этом сообщает Генеральный Штаб ВСУ в утренней сводке 31 марта.

За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 4 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по регионам

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили более 80 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. На территории республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов Горь Черниговской области, Нововасиловка, Новая Гута, Стукаловка, Искрисковщина, Волфине, Екатериновка Сумской области, а также более 15 населенных пунктов на Харьковщине, среди них: Казачья Лопань, Стрелеча, Очней, Красное Первое, Тополя.

оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. На территории республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов Горь Черниговской области, Нововасиловка, Новая Гута, Стукаловка, Искрисковщина, Волфине, Екатериновка Сумской области, а также более 15 населенных пунктов на Харьковщине, среди них: Казачья Лопань, Стрелеча, Очней, Красное Первое, Тополя. На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки, Кузьмино и Берестового. Артиллерийские обстрелы подверглись Дворичанское, Западное, Двухлетняя, Масютовка, Синковка Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Раздолевка, Колодцы, Торское, Северск и Спорное Донецкой области.

враг вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки, Кузьмино и Берестового. Артиллерийские обстрелы подверглись Дворичанское, Западное, Двухлетняя, Масютовка, Синковка Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Раздолевка, Колодцы, Торское, Северск и Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут наши защитники отразили 22 атаки. В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Миньковка, Орехово-Василовка, Дружковка и Бахмут Донецкой области.

враг продолжает штурмовые действия города Бахмут наши защитники отразили 22 атаки. В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Миньковка, Орехово-Василовка, Дружковка и Бахмут Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Новоселовка Первая, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Островское, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Новоселовка Первая, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Островское, Победа и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

в течение суток враг обстрелял населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты нанесли огневое поражение по более чем 30 населенным пунктам. Среди них – Новоселка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области и Новоалександровка, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Янтарное и Кизомис в Херсонской области.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы врага, 2 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.

Напомним, поздно вечером четверга, 30 марта, захватчики совершили очередную атаку на мирное население. Россияне обстреляли города Украины ракетами и беспилотниками.