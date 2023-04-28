Силы ПВО сбили две вражеские ракеты над Николаевщиной: из чего атаковал враг

Гуменюк сообщила, что российские ракеты были выпущены из авиации, а не с кораблей. Однако враг увеличил ночью свою корабельную активность.

Украинские силы ПВО сбили две российские ракеты в небе над Николаевской областью в ночь на 28 апреля, когда РФ устроила новую массированную атаку на Украину.

Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".

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"В нашей зоне ответственности силами ПВО над Николаевщиной уничтожены две ракеты, выпущенные из самолетов стратегической авиации", — сказала представитель Сил обороны.

"Мы наблюдали атаку, которая больше была направлена на другие регионы Украины", – добавила она.

Гуменюк также сообщила, что россияне не использовали корабли во время ночной ракетной атаки. Однако защитники все равно зафиксировали корабельную активность врага.

"Если к вечеру было два ракетоносителя с 16 ракетами, то во время атаки (враг – ред.) добавил еще один надводный ракетоноситель и потенциал "Калибров" увеличился до 24", – сказала спикер Сил обороны юга.

Напомним, российские захватчики устроили очередную массированную ракетную атаку по Украине в ночь на 28 апреля. Так, враг выпустил 23 крылатых ракеты Х-101/Х-555 и два беспилотника. Украинские силы ПВО уничтожили 21 вражескую ракету. Однако зафиксированы попадания ракет и падение их обломков. В результате этого зафиксированы разрушения жилых домов и другой инфраструктуры. Есть жертвы и пострадавшие среди гражданских.

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