Силы ПВО сбили около десятка "шахедов" над Киевом

В ночь на четверг, 13 июля, в воздушном пространстве Киева силы ПВО сбили около десятка воздушных целей.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

"Третий день подряд Киев атакуют баражирующие боеприпасы "Shahed". Этой ночью была массирована атака иранских дронов. БПЛА заходили на столицу по разным направлениям. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей", — говорится в сообщении. .

Обломки дронов упали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. По предварительной информации, есть повреждения жилых домов. В Дарницком районе травмировались, получив осколочные ранения, два человека: девушка 19 лет и мужчина 23 лет. Они госпитализированы.

Ранее мы сообщали, что в Подольском районе во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего.