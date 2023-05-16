Силы ПВО сбили российские "Калибры" над Николаевщиной

Силы ПВО в ночь на 16 мая сбили четыре российские ракеты типа "Калибр" на Николаевщине, выпущенные с Черного моря.

Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в Сети, опубликовав данные о вражеских обстрелах области за сутки.

"Сегодня ночью, с 15-го на 16 мая, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты четыре российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", выпущенные оккупантами из акватории Черного моря", — говорится в сообщении Кима.

Он также проинформировал об обстрелах Николаевского района. Вечером 15 мая российские войска устроили артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Николаеве, а также в Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, в ночь на 16 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Впоследствии стало известно, что российские оккупанты устроили атаку на Киев, выпустив по городу ракеты и дроны. Большинство из них были сбиты силами ПВО. Однако обломки вражеских ракет упали в нескольких районах Киева, ранив троих людей и повредив автомобили.

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