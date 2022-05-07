Силы ПВО сбили российскую ракету над Полтавской областью

Над Полтавской областью силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.

До этого в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Наша ПВО сбила вражескую ракету над Полтавщиной. ВСУ бережет наше спокойствие, но воздушные тревоги не игнорируем", — написал он.

Глава области также напомнил, что 7 мая произошел удар по инфраструктуре в Карловке. Пострадавших нет, пожар ликвидирован. Взрывной волной повреждены оконные стекла в зданиях, расположенных неподалеку.

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Как сообщалось, вечером, 6 мая, российские силы снова обстреляли ракетами Одесщину, но сработала противовоздушная оборона. Также враг ужесточил воздушную разведку над Одесской областью.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 73-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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