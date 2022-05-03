Российские оккупанты обстреливали ракетами многие области Украины.
Вечером 3 мая силы ПВО сбили три ракеты, выпущенные российскими войсками по Одесской области.
Об этом сообщила начальник пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.
Напомним, оккупанты обстреливали ракетами многие области: в Киевской, Львовской, Винницкой и Кировоградской областях были слышны взрывы.
Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил взрывы в своем городе. По его словам, в результате ракетного удара по Львову повреждены две электроподстанции, есть раненый.
Кроме того, российские оккупанты впервые с начала войны нанесли ракетный удар по Закарпатью. Вражеская ракета попала в объект инфраструктуры.
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