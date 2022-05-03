Силы ПВО сбили три ракеты, выпущенные российскими войсками по Одесской области

Силы ПВО сбили три ракеты, выпущенные российскими войсками по Одесской области

Российские оккупанты обстреливали ракетами многие области Украины.

Вечером 3 мая силы ПВО сбили три ракеты, выпущенные российскими войсками по Одесской области.

Об этом сообщила начальник пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.

Напомним, оккупанты обстреливали ракетами многие области: в Киевской, Львовской, Винницкой и Кировоградской областях были слышны взрывы.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил взрывы в своем городе. По его словам, в результате ракетного удара по Львову повреждены две электроподстанции, есть раненый.

Кроме того, российские оккупанты впервые с начала войны нанесли ракетный удар по Закарпатью. Вражеская ракета попала в объект инфраструктуры.

"Когда в зале Верховной Рады царит такое единство, это бесценно!": Зеленский обратился в парламент

Читайте также: