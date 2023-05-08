Силы ПВО уничтожили ночью 100% вражеских дронов: сколько их запустили россияне

В Воздушных силах отметили, что даже 100% поражений вражеских воздушных целей не гарантирует безопасное пребывание там, где работает ПВО.

Украинские силы ПВО уничтожили все 35 из 35 дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые российские оккупанты запустили по Киевщине в ночь на 8 мая.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Там уточнили, что захватчики запустили по Киевской области 35 ударных дронов с северного направления – аэродрома Сеща (Брянская область).

Также читайте Россияне атаковали ракетами Одесскую область

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование "Центр" Воздушных Сил, во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины, уничтожено все тридцать пять "Shahed-136/131", – отмечается в сообщении.

В Воздушных силах также обратили внимание, что даже 100% поражений вражеских воздушных целей не гарантирует безопасное пребывание там, где работает ПВО. Ведь обломки зенитных ракет и пораженных беспилотников, в конце концов, падают на землю.

Кроме попытки атаки по Киевщине, около полуночи враг атаковал Одесщину из бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3. Россияне совершили восемь пусков из района мыса Тарханкут в оккупированном Крыму.

"Часть ракет не достигла своих целей. О последствиях попаданий сообщит местная военная администрация", — добавили в ПС.

Атака дронами по Киевщине

По данным КМВА, в Киеве из-за падения обломков сбитых российских дронов повреждены десятки автомобилей. Обломки упали и на проезжую часть, на жилой дом (повреждены окна, фасады), поврежден резервуар с дизтопливом, газовая труба высокого давления. По поводу пострадавших, травмированы пять человек, которым уже оказали всю необходимую помощь.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.