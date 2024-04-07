Силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету в Криворожском районе – Днепропетровская ОВА

Вражеские железы ликвидировали бойцы ПВК "Восток".
Военнослужащие Украины уничтожили крылатую ракету в Криворожском районе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Бойцы ПвК "Восток" уничтожили управляемую авиационную ракету. Вражеское железо ликвидировали в Криворожском районе", — написал Лысак.
Известно, что в течение дня нанесли восемь ударов по Никополю на Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией.
Также российские кафиры вторую ночь подряд наносят ракетные удары по Харьковщине. Удар в Купянске пришелся на жилой дом и убил 85-летнюю женщину.
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