Силы российской армии значительно ослабли после вторжения в Украину — британская разведка

За период 2005-2018 годов оборонный бюджет России увеличился примерно вдвое.
По данным разведки Великобритании, армия Российской Федерации сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, в результате ее вторжения в Украину.
Ее восстановление будет затруднено из-за санкций. Это окажет длительное влияние на способность России развертывать свою традиционную армию.
Об этом Минобороны Великобритании сообщило в Twitter.
Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine — 03 May 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) 3 мая 2022
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#StandWithUkraine pic.twitter.com/iZqitvBoOd
В Минобороны отметили, что за период 2005-2018 годов оборонный бюджет России увеличился примерно вдвое благодаря инвестициям в воздушную, наземную и морскую технику.
"Однако модернизация ее техники не позволила России доминировать в Украине. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении не позволили ей превратить численность в решающее преимущество", — говорится в сообщении.
Напомним, в разведке Британии рассказали, как ВСУ разгромили "вторую армию мира".
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