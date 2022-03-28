Силы специальных операций показали, как ликвидируют колонну российских оккупантов: видео

ВСУ совершили дистанционный управляемый подрыв колонны.

Силы специальных операций уничтожили колонну техники российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование сил специальных операций ВС Украины.

"Великолепный пример засады в выполнении подразделения Сил специальных операций ВС Украины. Дистанционный управляемый подрыв колонны: минимальный риск из-за отсутствия прямого огневого контакта, значительные потери у противника", — говорится в сообщении.

Напомним, украинская армия выбила вражеские войска сразу из нескольких сел на востоке Киевской области и сейчас ведет бои за населенные пункты на границе с Черниговской. Самые горячие бои шли в селе Лукьяновка. Экипаж украинского танка в этом бою уничтожил и повредил сразу три вражеских танка, две боевые машины пехоты и два БТЛБ.

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