Силы спецопераций уничтожили российскую БМП, которая охотилась на украинских операторов дронов: видео

Силы специальных операций Украины продолжают уничтожать российские враги на фронте. В частности, в Херсонской области специалисты испепелили российскую боевую машину пехоты, которая пыталась поразить украинские экипажи беспилотных авиационных комплексов. Уничтожили вражескую БМП в ночное время.

Об этом командование ССО Вооруженных сил Украины 30 января сообщило в Telegram.

Отмечается, что по враждебной цели отработали ударные дроны.

В результате БМП противника была уничтожена до отказа, а украинские операторы БПЛА продолжили свою работу по ликвидации окупантов на левом берегу Днепра.

Напомним, на Херсонском направлении украинские снайперы уничтожили российских разведчиков. Враг был обнаружен во время ночного наблюдения бойцами 73-го морского центра ССО.