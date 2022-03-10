Силы терробороны в Киеве не прекращают укреплять свои позиции и овладевать новейшим оружием

Силы терробороны в Киеве не прекращают укреплять свои позиции и овладевать новейшим оружием

ТРО держит вторую линию обороны, здесь простые киевляне – люди разных профессий.

Киев активно готовится к обороне города. Силы терробороны не прекращают укреплять свои позиции и овладевать новейшим оружием. ТРО держит вторую линию обороны, здесь простые киевляне – люди разных профессий.

Об этом говорится в ТСН.

«По профессии я хлебопашец, завез детей на западную и приехал сразу в Киев. Мы обычные гражданские, кто-то имеет какой-то опыт, но в общем — это те, кто проходил где-то срочную службу, а может и не проходил, но это решение каждого», — говорит один из бойцов.

С начала вторжения России в терроборону по всей Украине записалось более 100 тысяч человек, и эта цифра ежедневно растет. Резервисты осваивают новое для себя оружие – ручные противотанковые гранатометы и переносную управляемую ракету-«Энлав». Такое оружие эти парни в руках держат впервые.

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Управляемые ракеты такого типа поражают цель до восьмисот метров. Они разработаны для уничтожения танков. В этом году от Великобритании Украина получила минимум тысячу «ЭНЛАВов».

Артур занимался реформой оборонных закупок, а теперь не может дождаться, когда это оружие применит в бою. «Мы ждем, когда уже сможем сжечь танки, потому что там такой счетчик пошел... Они все же доедут, потому что мы знаем, что большие группировки перегруппировываются на восточном направлении, когда именно будет атака мы не знаем... Поэтому тренируемся, активно занимаем позиции», – говорит он.

Ребята к автоматизму оттачивают навыки предоставления первой неотложной помощи. А потом поочередно берутся за гранатометы разных видов.

Заместитель командующего силами территориальной обороны ВСУ говорит, что самая сложная ситуация сейчас в районе Ирпеня и Бучи. Там накануне была попытка прорыва русских войск через реку Ирпень, атаку удалось отразить.

«Броварское и бориспольское направление. Они настолько укреплены, что они понимают, что они завязнут надолго и они пытаются обойти, вчера, например, двигалась колонна 32 танка, мы подняли всех и противотанковые средства выставили, но колонну накрыли градами. Там из 32 осталось 12 машин, которые развернулись назад и где-то на селах спрятались», — говорят бойцы.

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Полковник убеждает, что столица под надежной защитой. "Воины готовы защищать Киев. Ждем всех здесь и похороним, и силы хватит, и оружие есть, у нас все есть", — убеждают терробороновцы.