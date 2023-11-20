Симоньян предлагает устроить ядерный взрыв над Сибирью: ее заявления проверили правоохранители и пришли к интересному выводу

Оказывается, нет оснований называть ее деятельность экстремистской.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян предлагала устроить ядерный взрыв над Сибирью. Ее заявление было рассмотрено правоохранительными органами РФ, однако никакого нарушения законодательства не выявили.

Об этом говорится в ответе МВД на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина.

"В ходе проведенной проверки оснований для реагирования в соответствии с Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" не обнаружено", — говорится в документе.

В то же время депутат сравнил заявления Симоньян и "антивоенные ценники в магазине", которое расклеивала художница Александра Скочиленко — за это ее приговорили к семи годам колонии.

Напомним, что Симоньян предположила, при каком условии Путин пойдет на прекращение огня.

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