Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Симоньян предлагает устроить ядерный взрыв над Сибирью: ее заявления проверили правоохранители и пришли к интересному выводу

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1186
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Симоньян предлагает устроить ядерный взрыв над Сибирью: ее заявления проверили правоохранители и пришли к интересному выводу

Маргарита Симоньян / Фото: Associated Press

Оказывается, нет оснований называть ее деятельность экстремистской.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян предлагала устроить ядерный взрыв над Сибирью. Ее заявление было рассмотрено правоохранительными органами РФ, однако никакого нарушения законодательства не выявили.

Об этом говорится в ответе МВД на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина.

"В ходе проведенной проверки оснований для реагирования в соответствии с Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" не обнаружено", — говорится в документе.

В то же время депутат сравнил заявления Симоньян и "антивоенные ценники в магазине", которое расклеивала художница Александра Скочиленко — за это ее приговорили к семи годам колонии.

Напомним, что Симоньян предположила, при каком условии Путин пойдет на прекращение огня.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1186
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация