Российская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила "осуществить ядерный взрыв где-то над Сибирью" в ответ на усиление ВСУ западными партнерами.

Об этом она заявила на видео, опубликованном в соцсетях.

"Если произвести в сотнях километров, на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например. Ядерный взрыв. То ничего не будет на земле. Ничего такого страшного – ни ядерной зимы, которой все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет", – заверила Симоньян.

По словам пропагандистки, такой ядерный удар выведет из строя "всю цифру" – радиоэлектронику и все спутники.

"Мы вернемся с вами в 1993 год. Проводные телефоны. И я вам скажу, прекрасно же жили. Я даже обрадуюсь. Как минимум, мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нет. Это самая гуманная опция. Я не вижу никакого результата, кроме примерно такого", – уверяет Симоньян.

Реакция Кремля на слова Симоньян

Такая идея пропагандистки не понравилась даже ее босам в Кремле. Спикер диктатора Путина Дмитрий Песков заявил что подобные размышления невозможны. Он призвал не забывать, что Симоньян не работает в официальных органах власти.

Насколько реалистичны предложения Симоньян

Журналист из Израиля Сергей Ауслендер, комментируя заявления пропагандистки, отметил, что градус безумия в РФ постепенно увеличивается.

Он объянил, почему предложение Симоньян не имеет смысла даже для самой России.

По словам эксперта, даже при высотном ядерном взрыве электромагнитный импульс разрушительной силы распространяется не по всей планете, а на несколько сотен километров.

"Если не взорвать какой-нибудь гигатонный заряд, так, чтобы на месте той Сибири образовалось море.

Поэтому, если бомбу даже в 20 МГТ шарахнуть над условно центром Сибири, то электроника вырубится в радиусе, скажем, 500 км максимум, что остается опять-таки на территории Сибири. Вряд ли там есть поблизости населенные пункты. А если долбануть, скажем, над Новосибирском, то вырубится Новосибирск и окрестности (это не считая прочих последствий). Возможно слегка зацепит Северный Казахстан, который пока вроде не в НАТО и вообще не при делах", – объяснил Ауслендер.

Он добавил, что даже в случае такого взрыва украинские беспилотники будут лететь прежним курсом. На Москву, Джанкой или тот же Адлер, где живет семья Симоньян.

Напомним, что пропагандистка Симоньян неоднократно угрожала миру ядерной войной.

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