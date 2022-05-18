"Символ возрождения супердержавы": в Госдуме РФ предлагают новый флаг

В стране-агрессоре России появилась идея по замене триколора советским символом.

"Депутат" российской Госдумы от аннексированного РФ Крыма Михаил Шеремет предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Михаил Шеремет заявил, что гордится советским флагом, "фактически запретившим Запад". Не забыл он вспомнить и кремлевские свидетельства о "возрождении супердержавы". Мол, потому флаг СССР сейчас тоже актуален как "символ" такого возрождения.

"Они боятся этого символа, поскольку красный флаг Победы напоминает им о величии нашего народа и нашей Великой Победе. Я думаю, что пора признать флаг Победы нашим государственным флагом", — цитирует депутата пропутинское издание.

Шеремет вспомнил и нарративы диктатора-Путина о том, что когда-то "деды воевали" под этим флагом во Второй мировой войне, а сейчас РФ "противостоит возродившимся в Украине неонацистам".

Напомним, российские военные на своей технике рисуют символ "Z". Пропаганда страны-агрессора начала активно национализировать латинскую букву "Z", которая стала символом войны России против Украины.

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