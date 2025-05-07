Символическая "победа" для парада: прорвутся ли россияне в Днепропетровскую область - The Times

Военный ВСУ. / © Associated Press

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С начала полномасштабного вторжения прошло более трех лет, но российским войскам до сих пор не удалось прорваться в Днепропетровскую область. Но накануне парада ко Дню Победы в Москве президент РФ Владимир Путин, по данным украинских военных, стремится хоть к символическому триумфу. Его цель – иметь российские войска на территории Днепропетровщины до 9 мая.

Об этом пишет The Times.

По словам полковника Андрея Назаренко из 72-й бригады, россияне круглосуточно атакуют и бросают в бой сотни солдат каждый день, чтобы прорваться на несколько километров вглубь. "Они несут большие потери, но это их не останавливает. У них одна цель - достичь Днепропетровской области", - отмечает Назаренко.

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Сценарий, по словам украинских военных, повторяется по всему Донбассу: российская армия медленно продвигается, оставляя за собой руины городов и сел. Илья Петрина, исполняющий обязанности заместителя командира 25-й воздушно-десантной бригады, отмечает: "На территории Днепропетровской области не было ни одного российского солдата, и мы делаем все, чтобы так оставалось".

Параллельно с наземными атаками усилились обстрелы и удары дронов. В стратегическом Покровске и других городах Донбасса видны последствия – разрушенные здания, дым над окрестностями. Вблизи Доброполья, всего в 10 милях от административной границы с Днепропетровской областью, российский снаряд или дрон недавно попал близ блокпоста. Облако дыма еще долго оставалось в воздухе.

Политический жест, а не стратегическая операция, так украинские военные оценивают намерения Кремля. Иван Тимочко, чиновник Сухопутных войск ВСУ, заявил в эфире телеканала "Эспрессо", что Россия пытается во что бы то ни стало продемонстрировать присутствие своих солдат на Днепропетровщине до 9 мая.

"Это не полноценная военная операция, а скорее информационная кампания. Они будут пытаться продвинуть эту версию как факт - независимо от реального контроля над территорией".

Полковник Назаренко добавляет: Россия имеет преимущество в живой силе, кое-где в десять раз. "Если враг бросит все в одном направлении, мы понимаем, что удержать позиции будет очень сложно", - сказал он.

И даже прорыв в Днепропетровскую область не даст Москве стратегического преимущества. По словам Виктора Трегубова, спикера Оперативно-стратегической группировки "Хортица", эта линия на карте — "это не населенный пункт, не река, не узел логистики. Военного смысла она не имеет — только политический".

Впрочем, угроза для прифронтовых сел Днепропетровщины уже ощутима. Артиллерия и FPV-дроны все чаще появляются в городах, которые недавно считались тыловыми. На этой неделе власти впервые объявили обязательную эвакуацию детей из семи сел, расположенных в зоне повышенной опасности. "Мы каждый день слышим дроны-камикадзе", - рассказывает Екатерина, которую эвакуировали вместе с детьми. Это уже второе вынужденное переселение — сначала из Донецкой области, теперь из Днепропетровщины.

"Дроны появились неожиданно. В новостях говорили, что врага остановили. А потом мы сажаем картошку - и над головой летит дрон", - вспоминает она. Один из таких дронов попал в крышу школы. "Я подумала, что наш, а он вдруг пошел вниз и взорвался".

Планы Путина на торжественный День Победы омрачают и украинскую активность на территории РФ. В частности, рейд в Курской области, где украинские силы прорвались через минные поля и разрушили мосты. Между тем, Россия обвиняет Украину в массированной атаке дронами на Москву: около 100 БПЛА. О жертвах не сообщается, однако кадры с поврежденным жилым домом и супермаркетом появились в государственных СМИ.

Через четыре месяца после инаугурации Дональда Трампа, обещавшего завершить войну, большинство украинцев уже не верят в скорый мир. "Мы думали, что все скоро закончится, но этого не произошло", - говорит Елена, еще одна эвакуированная женщина. "Новости плохие. Россия наступает со всех сторон и просто уничтожает наши города".

А на фронте, как говорит Илья Петрина, заместитель командира бригады, нет времени на иллюзии: "Было столько прогнозов – месяц, две, три недели. Теперь каждый понимает: есть работа, которую нужно сделать. И мы ее сделаем".