Символические атрибуты: священник крестил оккупантов с помощью мешков для тел погибших (фото)

Русский священник провел обряд крещения оккупантов и назвал это "символизмом".

Священник православной церкви РФ из Уфы Виктор Иванов прибыл на временно оккупированную территорию Запорожской области, чтобы провести обряд крещения двух русских солдат.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Однако изюминкой действа стало то, что во время обряда он использовал мешки для тел погибших военных.

На поваленное дерево поставили ящик из-под боеприпасов, а изнутри расстелили мешок для "груза 200", в который поставили Казанскую икону Божией Матери.

Священник даже рассказал о символизме в процессе обряда.

"В крещении человек умирает для греха, и они крестились в похоронных пакетах; рождается новый человек – воин Христов, а они руки опускали в ящик из-под боеприпасов. Благодать Божия для христиан, как боеприпасы для солдат. И чем больше, тем лучш", – отметил Иванов.

Фото: соцсети

Поддержка РПЦ войны против Украины

Российская православная церковь полностью поддерживает войну против Украины российского диктатора Владимира Путина.

Российский патриарх Кирилл часто проводит молебны за армию РФ, он также призвал поддерживающих Путина граждан молиться за него.

В оккупированном Мариуполе представители РПЦ ходили в рясах по улицам уничтоженного россиянами города и проводили обряд "изгнания бесов".

В Закарпатье священник московского патриархата не разрешил отпеть погибшего героя в церкви.

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