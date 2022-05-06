"Символические даты для РФ, как красное для быка": в МВД рассказали о возможных диверсиях России 8-9 мая в Украине

"Символические даты для РФ, как красное для быка": в МВД рассказали о возможных диверсиях России 8-9 мая в Украине

Министерство внутренних дел сообщает, что Российская Федерация предположительно готовит диверсии 8-9 мая.

В частности, министерство получает уведомление о возможных обстрелах россиянами мирных территорий Украины. МВД призывает украинцев в эти дни особенно внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и не пренебрегать ими.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона в пятницу, 6 мая.

"Для обеспечения публичной безопасности будут привлечены более 5 тысяч правоохранителей по всей стране. Мы получаем информацию о вполне вероятных обстрелах мирных территорий, а потому прошу жителей Украины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Символические даты для России, как красное для быка, пока весь цивилизованный мир вспоминает жертв войны, россия готовится к танцам на костях в Мариуполе. 9 мая для России не день победы, а день большого позора", — отметил Евгений Енин.

Ранее в СНБО призвали украинцев быть особенно внимательными к уведомлениям тревоги от 7 по 9 мая включительно, поскольку существует повышенный риск обстрелов Украины российскими оккупантами.

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