"Символично": во время обстрела Николаева россияне разрушили памятник, подаренный Москвой

В результате ракетного удара, который в ночь на 27 апреля нанесли российские агрессоры по Николаеву, был разрушен памятник, который когда-то подарила мэрия Москвы на часть дружбы.

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Он был расположен в городском сквере "Доброты", рассказал 24 канала городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Он заявил, что после исследования обломков специалисты пришли к выводу, что российские агрессоры при обстреле применили новые ракеты "Калибр".

"Очень символично, что одна из ракет попала в место, которое называлось сквером "Доброты" и разрушили небольшой памятник, который мы планировали сами демонтировать, в честь дружбы города Николаева и города Москвы, когда-то подаренный мэрией Москвы", — подчеркнул Сенкевич.

Также в результате атаки были повреждены более ста различных объектов, среди которых многоквартирный дом, несколько частных домов, колледж, музей и несколько административных зданий.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что ракетный обстрел Николаева в ночь на 27 апреля был первым от 31 декабря 2022 года. Местные жители отвыкли от ударов, а потому вражеская атака вызвала панику.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Николаеву, который российская армия нанесла в ночь на 27 апреля.

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