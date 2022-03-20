Синдром "Чернобаевки": оккупанты пытались 9 раз атаковать позиции ВСУ на восточном направлении, но были разбиты

Синдром "Чернобаевки": оккупанты пытались 9 раз атаковать позиции ВСУ на восточном направлении, но были разбиты

Во время наступления погибли до 100 российских военных.

20 марта, в районе оперативно-тактической группировки "Восток" российские войска 9 раз атаковали позиции украинских защитников, но понесли значительные потери как в технике, так и в живой силе.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

Отмечается, что во всех направлениях россиян было отвергнуто. Оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике, а именно:

личного состава – до 100 человек

танки – уничтожено 12 единиц, 10 повреждено

БМП – уничтожено 17 единиц

ББМ – уничтожено 4 единицы

Артиллерийских систем – уничтожено 7 единиц

Автомобильной техники – уничтожена 21 единица, повреждено 7 единиц, отступая враг покинул 5 единиц.

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