Сине-желтые браслеты были его оберегом с 2014 года: жена замученного бойца в Изюме тронула его историей

Жена опознала его по фрагментам татуировок на теле: стало известно имя замученного в Изюме бойца с сине-желтыми браслетами на руке – Сергей Сова.

Фотография с сине-желтыми браслетами на почерневшей руке замученного россиянами украинца — через несколько дней облетела весь мир и стала еще одним доказательством геноцида украинцев. И именно по этому фото Оксана узнала своего мужа, говорится в ТСН.

Оксана вместе с детьми 9-летней Элина и 14-летним Маратом – это первое интервью семьи, в котором они рассказывают о папе. 36-летнего военнослужащего – Сергея Сову. «В 2014 году он был мобилизован в первую волну мобилизации и попал в 93-ю механизированную бригаду Холодный Яр», — рассказывает Оксана.

Кинолог, кандидат в мастера спорта по боксу в Воздушные силы Украины пошел добровольно. Во время АТО защищал Пески, доставлял боеприпасы в Донецкий аэропорт. За образцовую службу был удостоен многочисленных наград. «Зов есть зов, он не мог долго оставаться дома. Он начал периодически подписывать контракты. 93 он считал родным, потому что на Днепропетровщине и 93 это всегда передовая. Он всегда говорил, что отсиживаться это не для него», — убеждает супруга.

«Когда началось полномасштабное вторжение, он находился в Десне. Был прикомандирован в Чернигов, там был в начале апреля. Но сердце его рвалось к 93-й, которую отправили уже на харьковское направление. И командиры его забрали к своим ребятам», – вспоминает она.

В марте Сергею дали несколько дней увидеть семью в родном Никополе. Сразу после этого он отправился на Изюмское направление. «19 апреля он еще сумел выйти со мной на связь перед боем. Сказал, что Оксан, очень сложная ситуация. Нас накрывает авиация, тяжелая артиллерия и танки. Враг продвигается очень быстро, есть погибшие парни и прямые попадания танковые в окопы. Мы не знаем, сколько мы сможем держать рубежи, но ни метра нашей земли я не отдам, буду стоять здесь до конца. Так и вышло, так он там и остался. В 10 утра, как сообщила военная часть, уже было страшное сражение, после чего он был объявлен без вести пропавший», — делится воспоминаниями женщина.

А дальше у нее было пять месяцев поисков, фотографии из моргов, больниц, списки без вести пропавших и пленных. "Мы до последнего надеялись, что в плену, я понимала, что обстоятельства очень тяжелые", — добавляет жена замученного.

Когда Изюм был освобожден и на месте массового захоронения началась эксгумация погибших, женщина что-то почувствовала. «Было какое-то предчувствие. Предчувствие словно перед встречей, сердце колотило. Когда появились первые фотографии эксгумированных тел, так получилось, что нашего папу сразу нашли. И я сразу увидела», – рассказывает семья.

Рука в браслетах... Украшения, еще с начала войны Сергей носил как оберег. «С 2014 года браслеты, он с ними не расставался никогда. И это детьми подарены браслеты», – говорит жена.

"Никогда не видел, чтобы он был без них. Все время с ними. И как он не расставался, я не расстаюсь с его подарком – часами. В последний раз, когда приезжал, подарил. Никогда не расстаюсь", – рассказывает сын бойца Марат.

Оксана говорит, узнать мужчину можно и по татуировкам на теле. «Их много и я точно знаю какие. На левой руке – имя нашей дочери, там тоже написано и на теле тоже оно есть. На правой руке тоже у него должно быть прописано имя Марат. Большая голова совы как символ нашей Совы и эта фамилия. Он всегда ею гордился. С одной стороны, там изображение самурая с китайскими иероглифами, поэтому не узнать моего мужа просто невозможно», — убеждает Оксана.

Во время интервью сын Марат не отходит от мамы и мужественного отвечает на все болезненные вопросы о папе. Парень уже написал письмо президенту — попросил, чтобы тело отца как можно скорее вернули в родной Никополь. А еще – наградить папу как Героя, посмертно. «Как символ мужества и несокрушимости наших воинов», – говорит мальчик.

С места массового захоронения в Изюме на сегодняшний день эксгумировали уже 146 тел. Точное количество погибших – неизвестно. Впрочем, президент сообщал о более четырех сотнях замученных украинцев. Их тела после эксгумации направляются на судебно-медицинскую экспертизу. Тело Сергея, говорит жена, сейчас в Харькове. И на этой неделе она ждет официальное опознание. "Он всегда говорил и меня учил, что я жена боевого солдата. И что дети, его дети боевого солдата, чтобы с ним не было, они должны всегда держать удар судьбы", – утверждает женщина.

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